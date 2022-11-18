فرضية الانتـ.ـحار..العثور على جــ..ـثة ثلاثيني يستنفر أمن طنجة
هبة بريس – مطتب طنجة
عثر مساء اليوم الجمعة 18 نونبر على جثة شخص في الثلاثينيات من العمر معلقة داخل شقة سكنية بالقرب من مجمع النور بمدينة طنجة .
وبحسب المعطيات المتوفرة، فان الأمر يتعلق بجثة شاب وجدث معلقة داخل شقة سكنية يكتريها مجموعة من الشباب حيث تم اخطار المصالح الامنية التي حضرت الى عين المكان وقامت بمعاينة الجثة قبل نقلها الى مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس بطنجة .
وقد تم فتح تحقيق من قبل المصالح الامنية بطنجة لمعرفة ما اذا كان الامر يتعلق بواقعة انتحار أم دوافع اخرى .
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8 تعليقات
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر و السلوان ويعينهم على تحمل هذا المصاب الجلل يتقدم أهله بالعزاء إنا لله وإنا إليه راجعون
يالطيف يارب الله يرحمو مسكين، الله لعالم بيه وبالمعنات ديالو
مصير شباب لققفي هذه البلاد يا غربة في بلاد نصراة أولا الحبس أولا إنتحار
مسكين ؛ لا حول و لا قوة الا بالله
لا حولا ولا قوة الا بالله الله يرحم اللهم اغفر له
أحيانا الموت يكون احسن حل اللهم احسن خاتمتما والله يرحمو
يالطيف يارب الله يرحمو مسكين،